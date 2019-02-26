Українські рятувальники закликають людей не виходити в гори через погіршення погодних умов.

За інформацією ДержНС, щодня проводяться пошуки туристів, що заблукали, повідомляє прес-служба ДержНС.

Тих туристів, які все ж збираються вийти в гори, рятувальники закликають реєструвати свої маршрути в пошуково-рятувальних відділеннях. Так, наприклад, 22 лютого група із 8 людей не звернули увагу на погіршення погодних умов та, не зареєструвавши свій маршрут, намагалися піднятися на вершину гори Піп Іван у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Туристи не розрахували свої сили та не змогли спуститися самостійно. Лише 24 лютого групу, серед яких були загиблі, змогли передати медикам. Тоді під час пошуків постраждало і троє рятувальників.