Врятовані туристи у Карпатах: потерпілих спустили з гори Від госпіталізації вони відмовились

Чотирьох туристів з групи, що 22 лютого прямувала на гору Піп Іван Чорногірський, у неділю доставлено до урочища Погорілець, від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Фото: dsns.gov.ua

Проведення аварійно-рятувальних робіт на горі Піп Іван, які відтермінували через негоду, було відновлено вранці 24 лютого. "О 9:10 рятувальники та волонтери розпочали супровід групи з 4 осіб з гори Піп Іван до урочища Погорілець. Станом на 12:30 потерпілих доставлено до урочища, після медичного огляду від подальшої госпіталізації відмовились та направились до місця постійного проживання", - повідомили в обласному управлінні ДСНС України. На високогір’ї спостерігається хмарна погода, видимість добра, вітер 10 м/с, температура повітря –16 градусів. Нагадаємо, 22 лютого до рятувальників по допомогу звернулася група туристів з восьми осіб, що рухалася на гору Піп Іван Чорногірський. До рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них загинули, п'ятеро туристів рухались самостійно. Загиблі - мешканці м.Коломия - турист, альпініст, 26-річний Роман Беркещук та 60-річний керівник Станції юних туристів м.Коломия Павло Вінтонюк. 23 лютого рятувальники відклали спуск групи врятованих туристів з гори Піп Іван Чорногірський через складні погодні умови.

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