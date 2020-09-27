Рятувальники завершили роботи на місці аварії АН-26 в Харківській області

Упродовж 26 вересня підрозділи ДСНС проводили роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих... Від ДСНС залучалося 70 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Підрозділи Державної служби України з НС завершили роботи на місці падіння АН-26 поблизу Чугуєва в Харківській області, повідомляє в неділю вранці прес-служба МВС, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Упродовж 26 вересня підрозділи ДСНС проводили роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу та надання психологічної допомоги родичам загиблих... Від ДСНС залучалося 70 людей особового складу та 10 одиниць техніки. Проводяться слідчі дії", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці МВС України в соцмережі Фейсбук.

У міністерстві нагадали, що 25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м.Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту впав літак АН-26 ЗС України, з подальшим загорянням. О 21:53 пожежу літака було ліквідовано.

Загалом на борту перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу і 20 курсантів). Унаслідок катастрофи 25 вересня загинули 25 осіб, 1 людина 26 вересня померла в лікарні і 1 людина травмована (перебуває в лікарні).

Нагадаємо, що перед падінням літака пілот повідомив, що відмовив двигун