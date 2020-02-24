Рятувальники знайшли туристів з Києва, які заблукали в Карпатах

Закарпатські рятувальники знайшли чотирьох туристів з Києва, які напередодні заблукали під час сходження на гору Петрос.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС,передає УКРІНФОРМ.

"24 лютого о 12:07 групу туристів знайдено. Рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пошуків було залучено 29 осіб і 6 одиниць техніки ДСНС.

Спочатку пошуки проводили три пошуково-рятувальні відділення Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи у складі 10 рятувальників та 2 одиниць техніки. Згодом їм на допомогу було направлено ще 5 гірських пошуковців з м. Рахів на одному автомобілі.

Пошукова операція ускладнювалася темною порою доби, хутровиною та значною лавинною небезпекою. Під час проходження схилом одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи, тож о 04:35 пошуки було призупинено через небезпеку для рятувальників.

О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.

О 06:00 24 лютого пошукові роботи було відновлено.

Нагадаємо, що у Рахівському районі Закарпатської області у напрямку гори Петрос 24 лютого заблукали п'ятеро туристів. Один з туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що спустився самостійно.