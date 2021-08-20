БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСтаном на 20 серпня у рамках ринку землі укладена 7901 угода, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 16 642 га.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ринок землі: уже уклали майже 8 тисяч угод
Всього заяв - 5328, із них погоджено 4702, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 620. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4744 нотаріуси.
"Всього заяв - 5328, із них погоджено 4702, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 620. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - додали у відомстві.
У Мінагрополітики нагадали, що ринок землі стартував 1 липня. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. А питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.
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20 08 2021 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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