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Ринок землі: уже уклали майже 8 тисяч угод

Всього заяв - 5328, із них погоджено 4702, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 620. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі
Станом на 20 серпня у рамках ринку землі укладена 7901 угода, площа земель, щодо яких зареєстровано правочини - 16 642 га.
Ринок землі: уже уклали майже 8 тисяч угод Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
 
При цьому, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4744 нотаріуси.
 
 
 
"Всього заяв - 5328, із них погоджено 4702, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 620. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі", - додали у відомстві.
 
У Мінагрополітики нагадали, що ринок землі стартував 1 липня. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
 
При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. А питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.
 
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20 08 2021 17:48
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