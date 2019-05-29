Саакашвілі повертається в Україну, - НАЖИВО Напередодні новий президент Володимир Зеленський скасував указ Петра Порошенка про припинення українського громадянства Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну.

Фото: ukranews.com

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