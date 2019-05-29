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Саакашвілі повертається в Україну, - НАЖИВО

Напередодні новий президент Володимир Зеленський скасував указ Петра Порошенка про припинення українського громадянства Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну.
Саакашвілі повертається в Україну, - НАЖИВО Фото: ukranews.com

Прикордонники повідомили ж, що підстав не пускати політика тепер немає.

В аеропорту "Бориспіль" Саакашвілі приїхали зустріти кілька десятків прихильників, повідомив кореспондент "Громадського".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом повернув екс-очільнику Одеської ОДА, президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

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29 05 2019 17:09
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