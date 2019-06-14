Садовий – Вакарчуку: У вас вкрали доступ до партійного Facebook?
За його словами, 13 червня Святослав Вакарчук дзвонив йому після ток-шоу "Право на владу" і пропонував зустрітись, повідомляє "Українська правда".
"Запропонував зустрітись, аби обговорити тему непоборювання по мажоритарних округах. Домовились на вівторок-середу у Львові, коли Славко буде з концертом", - пояснив очільник "Самопомочі".
Крім того, він додав, що активісти обох партій вже почали співпрацю в Рівному.
"Ще раніше я запропонував проукраїнським неолігархічним партіям узгодити принаймні мажоритарників. Особливо там, де можна дати бій місцевим "баронам". Не чекаючи наших домовленостей наверху, наші активісти на місцях уже подекуди почали діяти спільно, як наприклад в Рівному", - розповів Садовий.
"А сьогодні от таке. Святославе, якщо у вас там вкрали доступ до партійного Facebook то моргни", - звернувся політик до Вакарчука.
Нагадаємо, що у партії музиканта Святослава Вакарчука "Голос" стверджують, що інформація про начебто якісь домовленості між партіями, яку наполегливо озвучує лідер "Самопомочі" Андрій Садовий, не відповідає дійсності.
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