Санлікар пояснив, чому записаних через "Дію" не вакцинують залишковими дозами проти COVID-19

Українців, які записалися на щеплення проти коронавірусу через "Дію", не запрошують вакцинуватися залишковими дозами, оскільки у "Дії" формують список очікування для свого етапу вакцинації.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів у коментарі "Українській правді", повідомляє "Громадське".

За його словами, запис через "Дію" стосується вакцинації відповідно до Дорожньої карти, а не вакцинації залишковими дозами.

"У "Дії" формується лист очікування, і коли настає етап для людини, яка записалась в лист очікування, її пріоритетно записують на вакцинацію", - каже Ляшко.

Так, до листа очікування в "Дії" записалися 2 300 українців старше 80 років - вони потрапляють у другий етап вакцинації. За словами санлікаря, з "Дії" у пряму чергу на щеплення вже перенесли 652 людини, а частину вже й вакцинували.

Натомість запис на вакцинацію залишковими дозами відбувається через обласні державні адміністрації. Охочі мають звернутися до своєї ОДА, яка може мати форму для запису онлайн, або там направлять до обласного координатора для запису на щеплення. Наприклад, у Києві створили Google-форму для запису.

Станом на 6 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 379 людей.

Вакцинація залишками

Один флакон із вакциною Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату. Після його відкриття вакцину можна використати протягом 6 годин - саме стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади.

Щоб не викидати залишки вакцини, МОЗ дозволило вакцинувати публічних та громадських діячів, щоб популяризувати вакцинацію та підтримувати комунікаційну кампанію.

Публічним людям пропонуватимуть щеплення, якщо медики, які мали отримати вакцину, відмовляться від неї, матимуть протипоказання для щеплення або ж дози препарату з одного флакона використають не повністю.

Нагадаємо, що Україна до кінця року планує вакцинувати 70% дорослого населення