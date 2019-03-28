САП опублікувала список закритих справ про незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала перелік 65-ти кримінальних справ, які закрили через скасування статті про незаконне збагачення.

"Станом на 28 березня 2019 року закрито 65 кримінальних проваджень. Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення у кримінальних провадженнях, що розслідували детективи НАБУ сягає 1 млрд 334 млн 446 тис. грн., 1 млн 137 тис. доларів та 531 тисяч євро", - повідомляє прес-служба САП.

У САП опублікували весь перелік закритих справ за хронологією реєстрації в ЄРДР.

Від 27.04.2016 щодо незаконного збагачення прокурорів Генпрокуратури на суму 10 млн грн (3 автомобіля вартістю 3 млн грн, квартира - 4 млн грн, декілька земельних ділянок - 3 млн грн).

Закрито 21.03.2019 року.

Від 18.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Державної служби геології та надр України на суму 4,3 млн гривень (квартира – 3,5 млн грн, автомобіль 0,8 млн грн). Закрито 14.03.2019 року.

Від 20.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Національної академії сухопутних військ на суму 4,7 млн грн (будинок вартістю 3,2 млн грн та автомобіль вартістю 1,5 млн грн). Закрито 15.03.2019 року.

Від 26.10.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Генпрокуратури на суму 1 млн грн (автомобіль). Закрито 21.03.2019 року.

Від 10.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 1,5 млн грн (грошові активи). Закрито 06.03.2019 року.

Від 16.11.2016 щодо незаконного збагачення Народного депутата на суму 6,2 млн грн (два автомобіля та нерухомість). Закрито 06.03.2019 року.

Від 21.11.2016 щодо незаконного збагачення прокурора Генпрокуратури на суму 2 млн грн (автомобіль – 1 млн. грн., частка статутного капіталу – 1 млн. грн.).

Закрито 23.03.2019 року.

Від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення судді Подільського районного суду міста Києва на суму 3 млн грн (автомобіль – 1 млн грн, квартира – 2 млн грн). Закрито 14.03.2019 року.

Від 09.12.2016 щодо незаконного збагачення одного з керівників Окружного адміністративного суду міста Києва на суму 12 млн грн (житловий будинок – 3 млн грн, квартира – 7 млн грн, автомобіль – 1 млн грн та закордонні поїздки). Закрито 11.03.2016 року.

Раніше у САП повідомили, що близько 30 нардепів могли стати фігурантами розслідувань щодо незаконного збагачення, але зараз це неможливо, бо Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу.

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згодом, Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення.