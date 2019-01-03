Близько 30 нардепів могли стати фігурантами справ щодо незаконного збагачення, - САП

Близько 30 нардепів могли стати фігурантами розслідувань щодо незаконного збагачення, але зараз це неможливо, бо Конституційний суд скасував відповідну статтю Кримінального кодексу.

За весь період роботи САП та НАБУ було відкрито 106 проваджень за статтею про незаконне збагачення, 65 проваджень розслідуються, 37 - закрито, 4 - направлено до суду з обвинувальними актами.

Холодницький не погоджується із заявами про те, що стаття про незаконне збагачення позбавляє підозрюваних права на презумпцію невинуватості.

"37 проваджень закрито саме через те, що презумпція невинуватості була застосована прокурорами і детективами. Тому я стверджую: не було ніякого тягаря доказування на фігурантах справи", - повідомив ерівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", інформує "Громадське".

26 лютого КС визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Ініціаторами подання стали 59 народних депутатів, за словами Найєма, 24 з них раніше голосували "за" внесення статті 368-2 КК в нинішній редакції.

Серед тих, хто звернувся до КС, 23 нардепа від "Народного фронту", по 11 нардепів БПП і групи "Відродження", 10 нардепів з "Опоблоку", 3 - від "Волі народу", 1 з Радикальної партії.

Як відомо, Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також, чотири з 18 суддів Конституційного суду проголосували проти скасування статті 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Згодом, Порошенко подав новий закон про покарання за незаконне збагачення.