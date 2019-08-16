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Савченко, за чиїм законом звільнили коректувальника обстрілу Маріуполя, відповіла на критику

Крім того, Савченко відреагувала на слова першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, який назвав "закон Савченко" "ганебним", адже 15 серпня Кірсанов вийшов на волю, бо підпав під дію закону
Народна депутатка VIII скликання Верховної Ради Надія Савченко відреагувала на вирок коригувальнику обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова і заявила, що за менш серйозні неправдиві звинувачення в Росії їй загрожувало 22 роки в’язниці.
Савченко, за чиїм законом звільнили коректувальника обстрілу Маріуполя, відповіла на критику фото: radiosvoboda.org

"Дали звинуваченому всього лише 9 років! Це за 30 загиблих і 117 поранених!...Тоді як мені в РФ за псевдо-коректування і двох загиблих дали 22 роки! І ти Слава (Аброськін – ред) кажеш винен "закон Савченко". Так, ти правий, тепер всі ви несете за нього відповідальність!...Посадіть до в'язниці всіх депутатів попереднього скликання, які голосували за так званий "закон Савченко" і перестаньте спекулювати ім'ям Савченко", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка обурилася, що вирок Кірсанову винесли аж через чотири роки після початку процесу і це, за словами Савченко, при всіх беззаперечних доказах.

Вона впевнена, що справу могли розглянути швидше, якби силовики працювали над справою, а не "полювали за народним депутатом Савченко".

Нагадаємо, що Валерій Кірсанов відбував покарання за вироком Приморського районного суду Маріуполя від 18 червня 2019 року, але згідно із "законом Савченко" 15 серпня вийшов на волю.

Закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року.

20 червня 2017 року його скасували.

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