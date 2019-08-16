Коректувальника обстрілу Маріуполя, який вийшов на волю, облили томатним соком і зеленкою, - ВІДЕО

Засудженого на дев'ять років коригувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова, який вийшов на волю за "законом Савченко", обурені жителі облили зеленкою і томатним соком.

Місцевий сайт mrpl.сity повідомляє, що на виході з маріупольського слідчого ізолятора на Валерія Кірсанова напали жителі мікрорайону "Східний" і активісти.

"Коли Кірсанов вийшов, пастор місцевої церкви запропонував йому покаятися. Інші активісти кричали "на кладовище їдь на могили вбитих дітей". Таксист, який приїхав забрати Кірсанова, поїхав без нього. Тому чоловік з дружиною вирушив додому пішки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що маріуполець Валерій Кірсанов, 1975 року народження, почав співпрацювати з "ДНР" у листопаді 2014 року, отримавши позивний "Даішник". Він передавав бойовикам інформацію про місця дислокації військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Цю інформацію терористи використовували для артилерійських обстрілів.

24 січня 2015 року він коригував вогонь терористів. Бойовики планували обстріляти позиції ЗСУ, але через неточні координати ракети влучили в житловий мікрорайон "Східний" Лівобережного району Маріуполя.

У результаті загинули 30 людей, понад 100 отримали поранення.

Коректувальника визнали винним в участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК) і в незаконному поводженні зі зброєю (ч.1 ст.263 КК).

Закон про зарахування одного дня попереднього ув'язнення як двох днів у термін основного покарання ("закон Савченко") набув чинності в грудні 2015 року.

20 червня 2017 року його скасували.

Валерій Кірсанов відбував покарання за вироком Приморського районного суду Маріуполя від 18 червня 2019 року, але згідно із "законом Савченко" 15 серпня вийшов на волю.