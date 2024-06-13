росія застосувала тактику голоду в Маріуполі, що може вважатися воєнним злочином – The Guardian

До МКС подали нову доповідь про злочини росії.

росія цілеспрямовано застосовувала тактику голоду під час 85-денної облоги українського Маріуполя на початку 2022 року, що може вважатися воєнним злочином, згідно з новим аналізом, поданим до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє The Guardian.

Такий висновок лежить в основі досьє, яке юристи Global Rights Compliance, що співпрацюють з українським урядом, подали до МКС у Гаазі. У звіті стверджується, що росія та її лідери мали намір вбити та завдати шкоди великій кількості цивільних.

За оцінками, 22 тисячі людей загинули під час оточення й захоплення Маріуполя військами рф на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цивільне населення залишалося без води, газу й електрики протягом декількох днів після облоги, тоді як температура опустилася нижче -10 C.

Партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисному блокуванні з боку російських військових та їхнього керівництва доступу для населення міста до їжі й інших необхідних для життя зручностей, а також використанні стратегії голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

"Ми побачили, що російська атака мала чотири етапи, починаючи з нападів на цивільну інфраструктуру, відключення електроенергії, опалення й водопостачання. Потім було відмовлено в гуманітарній евакуації, в той час як допомогу не пропускали”, - сказала вона.

На третьому етапі цілями нападів стали об'єкти критичної інфраструктури, що залишилися, також росіяни вдавалися до терору цивільного населення, а пункти водопостачання були під обстрілами.

"Нарешті, на четвертій фазі росія здійснила стратегічні атаки з метою знищення або захоплення будь-яких об'єктів інфраструктури, що залишилися", - додала Мердок.

За її словами, поетапний напад на Маріуполь продемонстрував, що рф планувала захопити прифронтове місто без милосердя до його цивільного населення, яке, за оцінками, становило 450 тисяч людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У висновку доповіді йдеться, що під час облоги було зруйновано або пошкоджено близько 90% медичних установ і житлових будинків у місті, під бомбардуванням перебували пункти розподілу продовольства, а також шляхи гуманітарної евакуації.

Враховуючи важливість Маріуполя й централізацію прийняття рішень у росії, відповідальність за загибель тисяч цивільних осіб лежить на найвищому рівні, наголошується у звіті.

"владімір путін винен та ешелони російського військового керівництва", - сказала Мердок, хоча вона не назвала імена командирів.

Голод і відмова у зручностях, необхідних для життя цивільного населення, вважаються воєнними злочинами, але це залишається відносно новою галуззю міжнародного права, й до цього часу жоден підозрюваний злочинець не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

За словами юристів, спочатку вони не були впевнені, наскільки легко буде створити досьє воєнних злочинів у Маріуполі, оскільки російська окупація ускладнила збір доказів. Але вони розробили методику, яка використовує спеціально створений алгоритм для зіставлення руйнувань конкретних об'єктів, зафіксованих на супутникових знімках, із тим, що експерти-вибухотехніки оцінили як російські атаки.