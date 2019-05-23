Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

СБУ на півроку продовжило справу щодо дискредитації Яценюка

У клопотанні слідчий СБУ посилається на те, що нібито до цього часу слідству не вдалося з’ясувати місце знаходження нардепа Онищенка і його допитати, вийти на організаторів розміщення на рекламних площах, сітілайтах протягом 2015-2016 років повідомлення образливого характеру, метою розміщення яких була дискредитація роботи Кабміну Яценюка
Головне слідче управління СБУ на півроку продовжило досудове розслідування у справі про дискредитаційну кампанію проти колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 8 травня.
СБУ на півроку продовжило справу щодо дискредитації Яценюка Фото: nfront.org.ua

Справу було порушено за статтею "Втручання у діяльність державного діяча" (ч. 1 ст. 344 КК України). Минулого року правоохоронці зареєстрували відповідне кримінальне провадження на підставі заяви народних депутатів, котрі посилалися на плівки депутата Олександра Онищенка. Останній стверджував, що отримав вказівку організувати антикампанію проти тодішнього прем`єр-міністра Арсенія Яценюка, аби згодом його рейтинг упав з 30% підтримки українців до 1%.

Дискредитаційна кампанія тривала 10 місяців і щомісяця на неї витрачали не менше $3 млн. Під стінами Кабінету міністрів працювало наметове містечко, в якому зранку до вечора активісти анонсували «тарифний Майдан» та вимагали відставки уряду.

Крім цього, протягом 2015-2016 років під адміністративними будівлями органів виконавчої влади організувалися мітинги, діяльність яких була спрямована на дискредитацію дій Кабміну під керівництвом Яценюка, а також обласних органів виконавчої влади України.

Нагадаємо, що 22 травня нардеп-утікач Олександр Онищенко заявив про готовність повернутися в Україну через два тижні, щоб взяти участь у судовому процесі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2019 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.