Верховний Суд повторно відмовив у реєстрації Онищенкові кандидатом на виборах
"Рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 р. задоволена апеляційна скарга ЦВК, яку комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 р., якою ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом у народні депутати у ОВО №93", - повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
Верховний Суд прийшов до висновку, що обставини, на які посилався Онищенко - навчався за кордоном, - і які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на момент прийняття судового рішення.
У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до хибного висновку.
Нагадаємо, що шостий апеляційний суд Києва дозволив депутату-втікачу Олександру Онищенку балотуватися на виборах до Верховної Ради.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн