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Верховний Суд повторно відмовив у реєстрації Онищенкові кандидатом на виборах

Обставини, які Шостий апеляційний суд визнав новими, були відомі ще під час першої відмови в реєстрації
Верховний Суд задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.
Верховний Суд повторно відмовив у реєстрації Онищенкові кандидатом на виборах Фото:"Наші гроші"

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 р. задоволена апеляційна скарга ЦВК, яку комісія подала на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 р., якою ЦВК зобов'язали зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом у народні депутати у ОВО №93", - повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Верховний Суд прийшов до висновку, що обставини, на які посилався Онищенко - навчався за кордоном, - і які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на момент прийняття судового рішення.

У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до хибного висновку.

Нагадаємо, що шостий апеляційний суд Києва дозволив депутату-втікачу Олександру Онищенку балотуватися на виборах до Верховної Ради.

 

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