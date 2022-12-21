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СБУ попередила замах на Буданова та Резнікова

21 грудня 2022, 14:07
СБУ попередила замах на Буданова та Резнікова
Джерело: ssu.gov.ua
російські спецслужби готувалися ліквідувати очільника української розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Але СБУ попередила цей замах.

Про це повідомляє керівник СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".

Він зазначив, що також залишається головною мішенню для противника.

"Вони (росіяни - ред.) постійно над цим (замахом на главу СБУ - ред.) працюють. Ми не будемо все розповідати, оскільки вони також вчаться на своїй ганебній практиці. Працюють вони не лише по мені, а по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно було готування замаху на мого побратима Кирила Буданова і міністра оборони Резнікова", - розповів Малюк.

За його словами, ворог в Україну маршрутував виконавця, а до цього росіяни ставили "перевірочне завдання" наявній ворожій агентурі в країні щодо ліквідації одного військовослужбовця. Проте він не назвав, про кого йде мова.

"Був зроблений контроль за вчинення злочину, імітація. Фотовідгуки їм надіслали за це вже розрахувалися. Потім зрозуміли, що можуть працювати і відправили виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тисяч доларів, щоб це все розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець - ред.) через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10", - зазначив Малюк.

Раніше повідомлялось, що СБУ повідомила прізвища організаторів депортації українських дітей до рф.

СБУзамахРезніковБуданов

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