Семеро людей застрягли на оглядовому колесі в Кам'янці-Подільському, - ФОТО Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини

У Кам'янці-Подільському через полом оглядового колеса на висоті кількох метрів над землею застрягли сім чоловік, зокрема троє дітей віком 8-11 років.

Фото: km.dsns.gov.ua

Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини, повідомила прес-служба хмельницького облуправління ДСНС. Інцидент стався на вулиці Шевченка близько 15:00.

Фото: km.dsns.gov.ua





Фото: km.dsns.gov.ua Нагадаємо, що майже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.

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