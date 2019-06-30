НОВИНИУ Кам'янці-Подільському через полом оглядового колеса на висоті кількох метрів над землею застрягли сім чоловік, зокрема троє дітей віком 8-11 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Семеро людей застрягли на оглядовому колесі в Кам'янці-Подільському, - ФОТО
Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини
Фото: km.dsns.gov.ua
Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини, повідомила прес-служба хмельницького облуправління ДСНС.
Інцидент стався на вулиці Шевченка близько 15:00.
Фото: km.dsns.gov.ua
Фото: km.dsns.gov.ua
Нагадаємо, що майже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.
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