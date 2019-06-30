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Семеро людей застрягли на оглядовому колесі в Кам'янці-Подільському, - ФОТО

Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини
У Кам'янці-Подільському через полом оглядового колеса на висоті кількох метрів над землею застрягли сім чоловік, зокрема троє дітей віком 8-11 років.
Семеро людей застрягли на оглядовому колесі в Кам Фото: km.dsns.gov.ua

Людей звільнили з пастки за допомогою автодрабини, повідомила прес-служба хмельницького облуправління ДСНС.

Інцидент стався на вулиці Шевченка близько 15:00.  


Фото: km.dsns.gov.ua


Фото: km.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що майже 30 людей постраждали в результаті аварії в парку розваг поблизу іспанського міста Севілья, на півдні країни.

 
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30 06 2019 19:53
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