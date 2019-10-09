Сенцов: не маю образи на Афанасьєва і Чирнія

"Але це не означає, що я зобов'язаний з ними спілкуватися"

Колишній політв'язень Олег Сенцов сказав, що не має образи на Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія, які дали свідчення проти нього.

"Колекціонування образ - захоплення слабких. Якщо хочеш бути сильним - потрібно вміти прощати. Тому не маю жодних образ, претензій і, тим паче, дій проти Афанасьєва і навіть Чирнія. У кожного свого доля. Я бажаю Чирнію свободи, Геннадію Афанасьєву - всього доброго. Але це не означає, що я зобов'язаний з ними спілкуватися", - сказав Олег Сенцов на пресконференції у вівторок.

Нагадаємо, фігурантів справи Сенцова спочатку було восьмеро. ФСБ затримала чотирьох з них: Олег Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Олександр Кольченко - 10 років, Олексій Чирній - сім років, Геннадій Афанасьєв - сім років. Афанасьєва помилували й обміняли в Україні 2016 року.

Згідно з обвинувальним висновком, за яким засудили Сенцова і Кольченка, у квітні 2014 року Сенцов створив в Криму "терористичну спільноту", яка отримувала вказівки від невідомих осіб у Києві. Метою спільноти була "дестабілізація ситуації" в Криму і "вплив на органи влади": "кримські терористи" нібито намагалися змусити Росію відмовитися від рішення прийняти півострів до свого складу.

Учасники спільноти здійснили два "терористичні акти" в Сімферополі - підпал двері офісу "Руской общины Крыма" і вікна місцевого відділення "Единой Росии", а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню. Олександра Кольченка звинуватили в тому, що увійшов до складу цієї терористичної спільноти і брав участь в одному з підпалів.

Крім нього, за версією звинувачення, в групу входили також Олексій Чирній і Геннадій Афанасьєв (обидва були засуджені згідно з особливим порядком, оскільки пішли на угоду зі слідством), а також Степан Цириль, Ілля Зуйков, Енвер Асанов і Микита Боркін (усіх чотирьох Росія оголосила в розшук).