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Серед всіх держпідприємств лише 28% є прибутковими

У 2020 році загальний збиток держпідприємств склав 51 млрд грн, що свідчить про негативну рентабельність активів (ROA) у -3%
Згідно з моніторингом ефективності управління об’єктами державної власності за 2020 рік з 3343 держпідприємств 947 є прибутковими
Серед всіх держпідприємств лише 28% є прибутковими Фото:tsn.ua

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП.

Згідно з даними, на сьогодні держава володіє 3343 держпідприємствами. З них 1458 (43%) є працюючими. Серед працюючих 947 є прибутковими - тобто 28% від загальної кількості держпідприємств.

Функцію власника цих компанії розподілено серед 87 суб'єктів управління.

Загальні активи державних підприємств складають 1,7 трлн грн. Загальна середня кількість штатних працівників становить 715 тисяч.

У 2020 році загальний збиток держпідприємств склав 51 млрд грн, що свідчить про негативну рентабельність активів (ROA) у -3%.

Аналітики звернули увагу на те, що Міністерство економіки публікує дані у розбивці за суб’єктом управління, але не у розбивці за підприємствами. Міністерство також не публікує повні дані по статтях балансів, звітів про прибутки та збитки чи звітів про рух коштів.

"Отже, наразі неможливо розрахувати стандартні коефіцієнти за портефлем держпідприємств, такі як рентабельність власного капіталу (ROE) або ліквідність, а також коефіцієнти для окремих держпідприємств", - йдеться у публікації.

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11 07 2021 12:32
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