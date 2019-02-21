"Шахтар" розгромно програв "Айнтрахту" і залишає Лігу Європи

У перші 45-ть хвилин матчу у відповідь "гірники" нічим не проявили себе в атаці за виключенням удару Жуніора Мораєса

Донецький "Шахтар" у матчі-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи поступився в Німеччині "Айнтрахту" з рахунком 1:4 і залишає єврокубковий турнір.

У перші 45-ть хвилин матчу у відповідь "гірники" нічим не проявили себе в атаці за виключенням удару Жуніора Мораєса, що парирував воротар "Айнтрахта". Господарі поля забили у ворота "Шахтаря" два голи, повідомляє "Українська правда".

На 23-й хвилині Лука Йович після пасу з флангу легко переграв Андрія П`ятова ударом з десяти метрів - 1:0. Через чотири хвилини рахунок став 2:0 на користь "Айнтрахта". М`яч влучив в руку у штафній Миколі Матвієнку, і арбітр призначив пенальті, яке реалізував Себастьян Аллер.

На 63-й хвилині "Шахтар" поновив інтригу в матчі. Після пасу Ісмаїлі Мораєс ударом в один дотик пробив Кевіна Траппа - 2:1. У наступні десять хвилин ворота "Айнтрахта" двічі рятувала поперечка воріт після ударів Марлоса та Тайсона.

Німецька ж команда забила третій гол. На 80-й хвилині після обрізки Марлоса в атаці вийшов вихід три в два на ворота "Шахтаря" і Аллер оформив дубль, перегравши П`ятова, що трохи завчасно вийшов з воріт.

На 88-й хвилині "Айнтрахт" добив "Шахтар". Анте Ребич ударом з метрів 19-ти відправив м`яч у нижній кут воріт П`ятова - 4:1. Міг "Айнтрахт" завершити цю гру і з більш великим рахунком, але донецьку команду кілька разів виручив П`ятов.

Нагадаємо, що перший матч у Харкові завершився з нічийним рахунком 2:2.