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"Шахтар" у меншості вирвав нічию у грі з "Айнтрахтом"

Вже наступного тижня команди проведуть повторну гру
Донецький "Шахтар" у першому матчі у 2019 році зустрівся з німецьким "Айнтрахтом". Матч 1/16 фіналу Ліги Європи у Харкові закінчився результативною нічиєю.
"Шахтар" у меншості вирвав нічию у грі з "Айнтрахтом" Фото: ukrinform.com

На старті матчу команди обмінялися забитими голами. Спершу відкрили рахунок гості. Хінтереггер головою пробив по воротах Андрія Пятова, який не зміг врятувати партнерів.

Однак за декілька хвилин "Шахтар" заробив пенальті, який реалізував Марлос. Буквально за хвилину після цього "Шахтар" залишився у меншості. Другу жовту картку отримав Тарас Степаненко.

На старті другого тайму Костіч вивів уперед німців, замкнувши простріл з флангу. Проте на 67 хвилині Тайсон знову зрівняв рахунок.

Відтак матч завершився результативною нічиєю 2:2. Вже наступного тижня команди проведуть повторну гру в Німеччині.

Нагадаємо, що з таким же рахунком завершився матч київського "Динамо" в Греції.

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15 02 2019 09:12
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