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Ще 38 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу

Щеплення робили чотирма препаратами
В Україні вчора, 1 серпня, зробили 38 080 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 27 722 людини, а повністю вакцинувалися - 10 358.
Ще 38 тисяч українців вакцинувалися проти коронавірусу Фото: Економічна правда

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, пише "Громадське".

Вакцинацію здійснювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплень та 296 центрів вакцинації. Найбільше щеплень зробили у Києві - 5 430, а також у Дніпропетровській (3 412), Одеській (3 188) та Львівській (3 051) областях.

Натомість найменше вакцинували у Луганській (183) та Рівненській (393) областях.

Більшість щеплень зробили вакциною Moderna (16 640). Також вакцинували препаратами CoronaVac (10 672), Pfizer (10 116) AstraZenececa (652).

Загалом в Україні першу дозу отримали 3 599 167 людей, а повністю вакцинувалися, тобто отримали дві дози, - 2 033 616 людей. Загалом зробили вже понад 5,6 мільйона щеплень.

Нагадаємо, що вчені підтвердили зв'язок між коронавірусною інфекцією та зниженням когнітивних здібностей на основі аналізу даних більш ніж 81 тисячі осіб.

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02 08 2021 12:54
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