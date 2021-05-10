Ще майже 10 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні

За добу 4 жовтня в Україні зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. 317 людей померли від ускладнень.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, пише "Громадське".

До лікарень потрапила 1 881 людина з COVID-19 чи підозрою на хворобу. Одужали протягом доби 4 229 пацієнтів.

Найбільше підтверджених випадків зафіксували у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

Лабораторії зробили понад 74 тисячі тестів на коронавірус: методом ПЛР - 37 080, методом ІФА - 8 762. Також зробили 28 283 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели вже понад 13 мільйонів ПЛР-тестувань.

Від початку пандемії в нас виявили 2 469 856 випадків COVID-19. З них - 57 206 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 268 752 громадянина одужали.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували ще майже 5 тисяч випадків коронавірусу. Найбільше - на Харківщині