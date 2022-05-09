Ще один фільм потрапив до списку кандидатів на "Оскар" від України

Через незалежні від організаторів технічні моменти фільм "Снайпер. Білий ворон" раніше не потрапив до переліку поданих

До переліку фільмів, які подадуть від України на здобуття премії "Оскар", увійшла ще одна вітчизняна стрічка про війну.

Йдеться про фільм режисера Мар'яна Бушана "Снайпер. Білий ворон", повідомляють в Українському Оскарівському комітеті.

"Через незалежні від організаторів технічні моменти фільм "Снайпер. Білий ворон" не потрапив до переліку поданих", – кажуть у комітеті.

Однак стрічка відповідає всім технічним вимогам, тож після повторної детальної перевірки потрапила до списку кандидатів.

Фільм Бушана розповідає історію екопоселенця та пацифіста з Донеччини, який до весни 2014 року він жив у власноруч створеній землянці, подалі від людей.

Однак російські окупанти загарбали його землю і вбили його дружину, після чого чоловік вирішив мститися.

У героя є реальний прототип – Микола Воронін з Горлівки, який також був диваком-екоактивістом, а потім став одним із "кіборгів" і захищав донецький аеропорт.

Нагадаємо, спершу від України претендувала на "Оскар" лише одна стрічка "Клондайк", де показана історія родини, яка опинилась в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 на Донеччині.