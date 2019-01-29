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Ще один російський бізнесмен став одноосібним власником клубу з Англії

Фінансові умови угоди не розголошують
Російський бізнесмен Максим Дьомін став одноосібним власником клубу Англійської Прем'єр-ліги - "Борнмута".
Ще один російський бізнесмен став одноосібним власником клубу з Англії Фото: s-bc.ru

Уперше Дьомін придбав частку в клубі з південного узбережжя Англії ще в 2011 році, а в 2013-му отримав повний контроль над "вишеньками", повідомляє fapl.ru, з посиланням на Sky Sports.

У листопаді 2015-го Максим продав 25% своїх акцій Peak6 Football Holding LLC - американській інвестиційній компанії зі штаб-квартирою в Чикаго. Дьомін пішов на цей крок, щоб залучити кошти на посилення складу команди та реконструкцію стадіону.

При цьому росіянин продовжував залишатися мажоритарним акціонером клубу.

Напередодні Дьомін викупив ці акції назад, і тепер "Борнмут" знову на 100 відсотків належить Максиму. Фінансові умови угоди не розголошують.

Нагадаємо, що російський мільярдер Алішер Усманов продав свою частку в лондонському "Арсеналі" за 550 млн фунтів стерлінгів.

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29 01 2019 11:59
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