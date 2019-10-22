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Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу

Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.
Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу Фото: news.nikcity.com

"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.

Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела, передає "Економічна правда".

За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.

Раніше в Україні набув чинності бюджетоутворюючий закон № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу. Він вводить деякі податки та пільги, інші збільшує або зменшує. Далі - про те, скільки і за що підприємці платитимуть державі у 2019 році.

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22 10 2019 15:30
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