Ще один виробник сигарет відкликає 350 мільйонів сплаченого акцизу

Компанія JTI Україна подала заяву до Державної фіскальної служби щодо повернення сплаченого акцизного податку на 350 мільйонів гривень у зв'язку з підтримкою парламентом законопректу №1049.

"Ми на 73% знизили виробництво у другій половині жовтня порівняно з планами.

Ми відкликаємо 350 млн грн сплаченого акцизу через прийняття Верховною Радою законопроекту щодо встановлення фіксованої торгівельної маржі на сигарети", - сказав в коментарі ЕП директор з корпоративних питань і комунікацій Гінтаутас Діргела, передає "Економічна правда".

За його словами, у 2018 році компанія сплатила 8,35 млрд грн акцизного податку.

Раніше в Україні набув чинності бюджетоутворюючий закон № 2628-VIII про зміни до Податкового кодексу. Він вводить деякі податки та пільги, інші збільшує або зменшує. Далі - про те, скільки і за що підприємці платитимуть державі у 2019 році.