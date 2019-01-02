Ще один захисник "Шахтаря" перейшов у російський клуб

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про перехід захисника Олега Данченка в російський "Єнісей".

Українець буде виступати за "Єнісей" на правах оренди до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Примітно, що представлення свого нового гравця красноярський клуб здійснив переробленою сценою з трилогії "Володар кілець".

Зазначимо, Данченко став другим гравцем "Шахтаря" в нинішньому році, який змінив український чемпіонат на російський: раніше "гірники" здійснили трансфер в санкт-петербурзький "Зеніт" Ярослава Ракицького.

У поточному сезоні Данченко провів за "Шахтар" 12 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.