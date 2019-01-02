СПОРТ НОВИНИДонецький "Шахтар" офіційно оголосив про перехід захисника Олега Данченка в російський "Єнісей".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ще один захисник "Шахтаря" перейшов у російський клуб
Олег Данченко перейшов у "Єнісей"
Фото: shakhtar.com
Українець буде виступати за "Єнісей" на правах оренди до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Примітно, що представлення свого нового гравця красноярський клуб здійснив переробленою сценою з трилогії "Володар кілець".
Зазначимо, Данченко став другим гравцем "Шахтаря" в нинішньому році, який змінив український чемпіонат на російський: раніше "гірники" здійснили трансфер в санкт-петербурзький "Зеніт" Ярослава Ракицького.
У поточному сезоні Данченко провів за "Шахтар" 12 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 02 2019 23:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles