Що робити, якщо пропустили щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19?
Їх опублікували на сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".
Там нагадали, що визначені виробниками терміни для введення другої дози вакцин такі:
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Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,
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CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,
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Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.
У разі непереборних обставин щеплення другою дозою можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).
Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу визначене «вікно», в межах якого можна зробити друге щеплення, - в період між 21-м та 28-м днем після введення першої дози.
Водночас у МОЗ наголошують, що друга доза вакцини проти COVID-19, яку ввели раніше або пізніше від рекомендованого інтервалу, теж зараховується. Людині не потрібно повторно проходити вакцинацію.
Наразі, як зазначають у МОЗ, кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19 не визначено. Але там рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби. Другу дозу ввести потрібно за першої ж нагоди.
Нагадаємо, що сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації
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