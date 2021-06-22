Що робити, якщо пропустили щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19?

У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації для тих, хто не зміг у визначені терміни зробити щеплення другою дозою вакцини проти коронавірусу.

Їх опублікували на сторінці у Facebook, повідомляє "Громадське".

Там нагадали, що визначені виробниками терміни для введення другої дози вакцин такі:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 днів,

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів,

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

У разі непереборних обставин щеплення другою дозою можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу визначене «вікно», в межах якого можна зробити друге щеплення, - в період між 21-м та 28-м днем після введення першої дози.

Водночас у МОЗ наголошують, що друга доза вакцини проти COVID-19, яку ввели раніше або пізніше від рекомендованого інтервалу, теж зараховується. Людині не потрібно повторно проходити вакцинацію.

Наразі, як зазначають у МОЗ, кінцевий найпізніший термін введення другої дози вакцини проти COVID-19 не визначено. Але там рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби. Другу дозу ввести потрібно за першої ж нагоди.

Нагадаємо, що сімейні лікарі будуть видавати довідки про повний курс COVID-вакцинації