CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПлатформа онлайн-оголошень OLX проаналізувала запити користувачів та сформувала рейтинг популярних товарів, які шукали українці.
Найпопулярнішим запитом стали хімія та інвентар для дому. Кількість оголошень про продаж зросла на 13%, а унікальних відгуків стало більше в 4,5 разів.
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Що українці шукають на карантині
Також зріс попит на спортивні товари,
Фото: FRANCOIS LENOIR
Найпопулярнішим запитом стали хімія та інвентар для дому. Кількість оголошень про продаж зросла на 13%, а унікальних відгуків стало більше в 4,5 разів.
Також зріс попит на спортивні товари, у березні щодня на цю категорію відгукувалось 6300 користувачів.
Джерело : https://t.me/corona_number
Нагадаємо, що Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що громадський транспорт в Україні відновить роботу не раніше червня.
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