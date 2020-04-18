Криклій вважає, що громадський транспорт не запустять до кінця травня
Про це Криклій розповів у інтерв’ю для "24 каналу".
"Якщо говорити про громадський транспорт, то я гадаю, що (відновиться робота – ред.) після того, як у нас будуть зніматися карантинні обмеження. Але це буде не раніше, ніж червень.Бо у травні ми теж будемо бачити піки по захворюваності, тому ми маємо цей період пройти. І коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде поновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно. Але певні обмеження все одно залишаться", - наголосив міністр.
Що стосується авіаперевезень, то Криклій не очікує, що Європа відкриє повітря до кінця літа. Тому відкриття регулярних перевезень у вересні міністр вважає "цілком ймовірним".
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали.
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