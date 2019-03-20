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Щоденне вживання марихуани може призвести до психозу

Учені стурбовані, що речовина потенційно може завдавати шкоду організму людини
Люди, які вживають канабіс щодня, піддаються значно вищому ризику розвитку серйозних психічних розладів, особливо якщо вони використовують більш сильні форми препарату, як-от сканк.
Щоденне вживання марихуани може призвести до психозу Фото: cannabiscopywriter.com

Результати представлені в журналі The Lancet Psychiatry, повідомляє Reuters.

За даними дослідників, у людей, які вживають канабіс щодня, епізод психозу був утричі частіший, ніж у людей, які ніколи його не використовували. Сильні види канабісу з понад 10% психоактивного інгредієнта ТГК в п'ять разів підвищують ризик появи серйозних психічних захворювань, йдеться у великому міжнародному дослідженні, проведеному в одному з районів Бразилії та 11 містах Європи, зокрема в Амстердамі, Лондоні та Парижі.

Учені відзначають, що сканк містить більше ТГК, ніж звичайний канабіс. А ТГК може викликати психотичні симптоми: галюцинації, марення та параною. Дослідження показало, що зв'язок між канабісом і психозом був найбільший у Лондоні і Амстердамі, де доступний сканк.

Багато країн, зокрема зовсім нещодавно Канада, узаконили або декриміналізували вживання марихуани

Якби там відмовились від цієї речовини, захворюваність психозом в Амстердамі могла б знизиться до 18,8 з 37,9 випадків на 100 тисяч осіб на рік, а в Лондоні - до 31,9 з 45,7 на 100 тисяч осіб на рік.

"П'ятнадцять років тому ніхто не думав, що канабіс підвищує ризик розвитку психозу. Але тепер докази достатньо зрозумілі", - сказав професор Робін Мюррей, який працював над дослідженням.

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20 03 2019 10:24
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