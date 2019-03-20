Щоденне вживання марихуани може призвести до психозу
Результати представлені в журналі The Lancet Psychiatry, повідомляє Reuters.
За даними дослідників, у людей, які вживають канабіс щодня, епізод психозу був утричі частіший, ніж у людей, які ніколи його не використовували. Сильні види канабісу з понад 10% психоактивного інгредієнта ТГК в п'ять разів підвищують ризик появи серйозних психічних захворювань, йдеться у великому міжнародному дослідженні, проведеному в одному з районів Бразилії та 11 містах Європи, зокрема в Амстердамі, Лондоні та Парижі.
Учені відзначають, що сканк містить більше ТГК, ніж звичайний канабіс. А ТГК може викликати психотичні симптоми: галюцинації, марення та параною. Дослідження показало, що зв'язок між канабісом і психозом був найбільший у Лондоні і Амстердамі, де доступний сканк.
Багато країн, зокрема зовсім нещодавно Канада, узаконили або декриміналізували вживання марихуани.
Якби там відмовились від цієї речовини, захворюваність психозом в Амстердамі могла б знизиться до 18,8 з 37,9 випадків на 100 тисяч осіб на рік, а в Лондоні - до 31,9 з 45,7 на 100 тисяч осіб на рік.
"П'ятнадцять років тому ніхто не думав, що канабіс підвищує ризик розвитку психозу. Але тепер докази достатньо зрозумілі", - сказав професор Робін Мюррей, який працював над дослідженням.
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