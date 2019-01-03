"Схеми": Люди Тимошенко й Новинського спільно працюють над кампанією щодо зниження тарифів
Публічну кампанію за зниження тарифів веде ГО "Тарифна мобілізація". Її співзасновники – екс-міністр ЖКГ в уряді Тимошенко Олексій Кучеренко й екс-прокурор із Донеччини Максим Гольдарб, який також є заступником голови "Партії миру".
Її очолює голова депутатської фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Вадим Новинський, йдеться у розслідуванні.
Гольдарб працював в органах прокуратури Донеччини, за часів президентства Віктора Януковича перевівся до Києва. Коли міністром оборони був Павло Лебедєв, Гольдарб став аудитором у Міністерстві оборони.
Спілка офіцерів публічно звертала увагу, що Максим Гольдарб може бути причетний до закупівлі палива для потреб армії за завищеними цінами, зазначають "Схеми". А Військова прокуратура порушувала кримінальну справу щодо недбалого ставлення Гольдарба до військової служби.
Олексій Кучеренко у коментарі журналістам зазначив, що співпраця із Гольдарбом – не політична. Подібну позицію озвучив і Вадим Новинський. Він вважає, що Кучеренко і Гольдарб співпрацюють як професіонали.
Нагадаємо, 28 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування про донорів партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".
Стверджується, що серед них дуже багато підставних людей, які перерахували сотні тисяч гривень партії, але працюють на низькооплачуваній роботі.
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