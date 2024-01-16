Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не бачить наразі ознак планування російським президентом путіним миру і закликав продовжувати військову підтримку України.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, цитує Інтерфакс.

"Що ми можемо зробити, так це просто максимізувати ймовірність того, що на якомусь етапі президент путін зрозуміє, що продовження цієї війни матиме занадто високу ціну. І тоді на якомусь етапі йому доведеться сісти і домовлятися про якийсь справедливий і міцний мир, у якому Україна переважатиме як суверенна незалежна держава. І парадокс полягає в тому, що якщо ми хочемо, щоб це сталося, мирне і справедливе завершення цієї війни, шлях до нього - більше зброї для України", - сказав Столтенберг.

Він додав, що більш ми надійні в нашій військовій підтримці, то більша ймовірність того, що дипломати доможуться успіху.

Столтенберг сказав, що те, що відбувається за столом переговорів із дипломатами, дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою.

"Немає жодних ознак того, що путін планує мир зараз, але він це зробить, коли зрозуміє, що ми не здамося, що у нас є військова міць, щоб підтримувати Україну", - підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у Давосі.