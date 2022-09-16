Шмигаль оцінив готовність до опалювального сезону за місяць до його початку

Влада продовжує підготовку до найскладнішого опалювального сезону в історії України, поки що готовність - 80%.

За місяць до початку опалювального сезону Україна готова до нього на 80%.

Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 16 вересня.

"Вже скоро в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Найскладніший в історії. Підготовка до нього йшла влітку, триває і зараз. Стан готовності вже понад 80%. Накопичено значні ресурси вугілля, триває закачування газу до сховищ", - сказав він.

Прем'єр повідомив, що йдуть переговори про додаткові постачання газу.

На підготовку до екстрених ситуацій виділено 1,4 млрд грн, закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів.

"Сформовано оперативний штаб, який швидко вирішуватиме будь-які кризові питання. Насамперед, питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Ми готувалися і готуємося до всіх сценаріїв. І зробимо все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом, світлом і водою", - розповів Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців.