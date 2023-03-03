Шмигаль розказав про 5 кроків до фактичної інтеграції України в ЄС

Приєднання України до зони роумінгу ЄС та Єдиної зони платежів у євро на додаток до п’яти безвізів є кроками до фактичної євроінтеграції України.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві.

Повідомляє Укрінформ.

Шмигаль нагадав, що Україна дуже оперативно отримала п’ять безвізів: енергетичний, економічний митний, цифровий та транспортний.

“Ми працюємо далі над безкоштовним роумінгом, над стабілізацією економічного безвізу, щоб він був продовжений ще на рік… Крім цього, ми зараз спільно з Нацбанком активно працюємо над доєднанням до спільного простору платежів у євро, що дасть відразу хороший результат для наших компаній, банків і громадян, які переправляють валюту в одну чи іншу сторону”, - заявив прем’єр-міністр.

Очільник уряду додав, що сьогодні роумінг безкоштовний для українців, але уряд працює над тим, аби увійти в систему європейського роумінгу і закріпити це назавжди.

“Це кроки до так званої фактичної євроінтеграції, коли ми стаємо частиною Європи і паралельно закріплюємо це все документами, а не навпаки, коли довго готуються документи і потім відбувається якийсь вступ, доєднання, інтеграція», - сказав Шмигаль.