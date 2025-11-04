Зусилля України у євроінтеграції вражають ЄС – Кошта

Попри війну, Україна продемонструвала значний прогрес у наближенні до стандартів Європейського Союзу, завершивши скринінг законодавства рекордними темпами.

Україна, попри війну, зробила значний прогрес на шляху євроінтеграції, а процес розширення Євросоюзу залишається ключовим пріоритетом у нинішньому геополітичному контексті.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта під час саміту з питань розширення ЄС у Брюсселі.

"Україна, Молдова та країни Західних Балкан належать до Європейського Союзу. 2025 рік став роком конкретного прогресу для наших партнерів із розширення. Ми побачили наполегливу роботу, яка принесла відчутні результати", - зазначив Кошта.

Він наголосив, що Україна, яка перебуває у стані війни, та Молдова, яка стикається із постійним тиском на свою демократію та суверенітет, протягом року завершили скринінг законодавства ЄС рекордними темпами. З січня 2026 року обидві країни приєднаються до європейської зони вільного роумінгу.

За словами голови Євроради, до кінця 2026 року 28-ю державою ЄС може стати Чорногорія, яка демонструє найбільший прогрес серед кандидатів. Позитивний сигнал від ЄС очікує й Косово, яке є невід’ємною частиною розширення на Західні Балкани.

"У час геополітичної нестабільності розширення ЄС означає безпечнішу, сильнішу та мирнішу Європу, як вдома, так і у світі. Розширення це найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити сьогодні для нашого спільного майбутнього", - додав Кошта.