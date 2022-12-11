Шмигаль: в Україні пошкоджені всі тепло- та гідроелектростанції атаками росії

В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності

Внаслідок восьми хвиль масованих ракетних російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції та 40% обʼєктів високовольтної мережі, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак в країні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі. Кожен із нас має усвідомити, що цю зиму ми будемо проходити з суттєвими обмеженнями споживання електроенергії", – зазначив голова Уряду.

Він додав, що Кабмін доручив Міністерству енергетики України визначити та подати на розгляд чіткі пріоритети включення електропостачання.

Перший пріоритет — критична інфраструктура й лікарні, другий пріоритет — підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу, третій пріоритет — бізнес, який виготовляє критично важливі для країни товари та продукти, четвертий пріоритет — житловий сектор, наголосив прем’єр.