Штаб Порошенка відповів команді Зеленського, хто є "маріонеткою Коломойського"

"Порошенко очевидно відповів на це питання ще в ніч з 31 березня на 1 квітня"

Речник виборчого штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що команда Володимира зеленського перекрутила все з ніг на голову і відповідь на питання: "хто є маріонеткою Коломойського" вже відома.

"Дивує реакція штабу Зеленського. Вони як завжди повернули все з ніг на голову. Бо якщо штаб Зеленського ставить питання: "Хто є маріонеткою Коломойського?", то президент Порошенко очевидно відповів на це питання ще в ніч з 31 березня на 1 квітня", - сказав Медведєв на брифінгу в четвер, інформує "Українська правда".

За його словами, відтоді кожен день приносить все нову і нову інформацію, яка підтверджує правоту Порошенка та його оцінок.

"І якщо раніше про такі зв'язки було відомо особливо проінформованим, то сьогодні вони очевидні всьому суспільству. Та, власне кажучи, їх вже ніхто і не приховує", - сказав представник штабу Порошенка.

При цьому він наголосив, що з державою наразі судиться найвпливовіший і найавторитетніший член команди Зеленського.

"Можливо впливовіший за самого Володимира Олександровича", - додав Медведєв.

Він зазначив, що у своєму звернені до українців Порошенко доволі жорстко висловився щодо рішення суду відносно "Приватбанку".

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського вважають судове рішення щодо ПриватБанку результатом "провалу судової реформи Порошенка".

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