Шведський суд відхилив першу апеляцію "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу

Апеляційний суд округу Свеа відхилив першу апеляцію "Газпрому" за рішеннями Стокгольмського арбітражу, який у 2017-2018 роках розглядав позови "Нафтогазу" і "Газпрому" про постачання і транзит газу.

Перша апеляція стосується проміжного (окремого) рішення арбітражу Стокгольма за позовом про контракт на постачання газу від 19 січня 2009 року і про його часткове скасування, передає LB.ua.

Його винесли 31 травня.

Тоді суд задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов з квітня 2014 року. Арбітраж зобов'язав змінити положення контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про принцип "бери або плати", скасував заборону на реекспорт Україною газу.

Результати апеляцій про остаточне рішення стосовно постачання газу і рішення про транзиту газу стануть відомі у 2020 році.

Рішення апеляційного суду остаточне і не підпадає під оскарження

Нагадаємо, що У процесі передачі української газотранспортної системи від Нафтогазу до незалежного оператора ГТС (анбандлінгу) Нафтогаз оцінив вартість активів Укртрансгазу (тобто вартість ГТС) у 3,2 мільярда гривень.