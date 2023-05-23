Швейцарський банк Julius Baer заморозить рахунки росіян і білорусів

Швейцарський банк Julius Baer розіслав клієнтам з росії та білорусі повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені.

Про це пише Forbes.

Компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні і консалтингові послуги на Кіпрі заявила, що вчора листи були розіслані клієнтам.

Банк підтвердив виданню розсилання повідомлень своїм клієнтам з росії і білорусі.

"Так, їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені. Про це повідомила компанія Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі. У компанії Main Partner Trust пояснили, що листи були розіслані клієнтам у понеділок", сказали в компанії.

Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію.

В листі клієнтам банк посилається на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear ізолювати рахунки росіян і білорусів у рамках санкційного законодавства.

"Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear", - йдеться в листі.

Також банк інформує клієнтів з росії і білорусі, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово призупинено, а купівля нових паперів неможлива.

Банк додав, що грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках.

У листах російським і білоруським клієнтам також підкреслюється, що ці заходи набувають чинності негайно. "Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну вразливість до відповідних обмежень", - йдеться у листі.

Для цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, це означатиме фактично заморожування,

"Цінні папери, що зберігаються в інших депозитаріях, наразі не підпадають під вищезазначені заходи. Однак банк не може контролювати подальше застосування обмежень іншими депозитаріями. Крім того, не можна виключати, що інші депозитарії в ЄС або іншій юрисдикції можуть запровадити аналогічні заходи, тому що Euroclear і банк дотримуватимуться таких інструкцій у рамках застосовних санкцій", - йдеться в банку Julius Baer.

Така вимога не поширюється на тих, хто має громадянство в ЄС.

Інакше громадяни росії та білорусі, будь-яка фізична особа, яка проживає в одній з цих країн, а також будь-яка компанія, заснована в цих країнах, потрапить під обмеження, додає видання.

Julius Baer не перший швейцарський банк, який застосовує посилений комплаєнс щодо російських і білоруських клієнтів.

Також стало відомо, що Raiffeisen відокремиться від російського підрозділу.