Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області
Станом 14 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ Фото: МОЗ

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Укрінформ".

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, що станом на 9:00 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2020 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.