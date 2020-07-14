Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Укрінформ".
Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.
Дані з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.
Нагадаємо, що станом на 9:00 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
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