Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області

Станом 14 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Укрінформ".

Згідно з ними, поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, що станом на 9:00 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19