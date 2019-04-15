Скандальні борди "Кінець": штаб Порошенка знайшов слід Коломойського
За словами Олега Медведєва, хоча на бордах і немає вихідних даних, "але сліди завжди залишаються", повідомляє "Українська правда".
"Кожний борд, кожна площина має свого власника", - зауважив речник.
Він повідомив, що фахівці штабу Порошенка з питань реклами з'ясували, що власником цих щитів є компанія "Довіра аутдор", яка у свою чергу належить групі "Приват" Ігоря Коломойського.
За словами Медведєва, про зв'язок між "Довіра аутдор" і Коломойським штабу стало відомо з минулорічної статті на сайті "Бізнес цензор".
Нагадаємо, що у різних містах України в неділю з’явилися борди в стилістиці президента Петра Порошенка з написом "Кінець".
Також, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має стосунку до провокаційних бордів в стилістиці Порошенка з написом "Кінець".
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