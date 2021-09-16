Skoda у вересні призупинить виробництво авто через дефіцит чипів Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів

Чеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень на своїх вітчизняних заводах наприкінці вересня через нестачу чипів.

Фото: autonews.autoua.net

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що у Чехії розташовані 3 великих заводи концерну - тисячі незавершених автомобілів Skoda чекають чипів. "Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів", - заявили в компанії. Нагадаємо, найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис машин, скорочення пов'язане з дфіцитом чипів. Читайте також: Світ потерпає через дефіцит мікросхем – медіа

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