ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЧеський автовиробник Skoda Auto, який входить до групи Volkswagen, припинить виробництво на тиждень на своїх вітчизняних заводах наприкінці вересня через нестачу чипів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Skoda у вересні призупинить виробництво авто через дефіцит чипів
Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів
Фото: autonews.autoua.net
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у Чехії розташовані 3 великих заводи концерну - тисячі незавершених автомобілів Skoda чекають чипів.
"Ми припинимо виробництво на цілий тиждень. Причиною цього є постійний дефіцит деталей, переважно чіпів", - заявили в компанії.
Нагадаємо, найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис машин, скорочення пов'язане з дфіцитом чипів.
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