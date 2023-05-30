"Сколково" зазнало хакерської атаки

В ніч на вівторок хакери зламали інфраструктуру російського науково-технологічного інноваційного комплексу "Сколково" в москві.

Про це заявило "Сколково" в Telegram-каналі.

"У ніч із 28 на 29 травня інфраструктура Фонду "Сколково" зазнала хакерської атаки. Зловмисники отримали частковий доступ до низки інформаційних систем і мережевих ресурсів. Зокрема, було зламано файлообмінник, розташований на фізичних потужностях Фонду. Зловмисник або група зловмисників, які представилися українським кіберфронтом, взяла відповідальність за злом. Крім самого повідомлення про злом, хакери виклали у відкритий доступ знімки екранів низки внутрішніх інформаційних ресурсів, а також окремі документи", – йдеться в дописі.

Наразі сайт "Сколково" та онлайн-сервіси тимчасово недоступні. Основна частина функціоналу буде відновлена протягом доби.

Пізніше там додали, що роботу системи розпізнавання автомобільних номерів і замовлення автомобільних перепусток на територію "Сколково" відновили.

"Сколково" – це діючий у російській столиці сучасний науково-технологічний інноваційний комплекс з розробки і комерціалізації нових технологій, який в росії описують як "російська Кремнієва долина". Запустили центр у 2010 році за ініціативи тодішнього президента Дмітрія Мєдвєдєва.