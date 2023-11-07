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США, Японія та Південна Корея створили групу для протидії хакерам з КНДР

07 листопада 2023, 09:09
США, Японія та Південна Корея створили групу для протидії хакерам з КНДР
Фото: Ukrinform
Збиратись група буде раз на квартал.

США, Південна Корея та Японія домовилися створити групу з кіберфахівців високого рівня для протидії хакерам КНДР.

Про це повідомляє Korea Times.

В офісі президента Південної Кореї повідомляють, що рішення було прийняте в США під час тристоронньої зустрічі топ-чиновників країн у сфері кібербезпеки.

Новий консультаційний орган буде займатися розробкою заходів блокування кіберзлочинів Північної Кореї і посиленням можливостей спільного реагування трьох країн на глобальні кіберзагрози. 

Видання також зазначає, що КНДР проводить кібератаки з метою шахрайським методом викрадати гроші на фінансування своєї ядерної та ракетної програм. В Радбезі ООН заявляли, що минулого року хакери КНДР викрали криптовалюту на загальну суму 1,7 млрд дол.

КНДРвійна в Україніросія окупантихакерська атака

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