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Скороход заявила, що "слуги" отримують зарплати по $5 тисяч у конвертах

За її словами, були зафіксовані випадки видачі таких зарплат
Виключена з фракції "Слуга народу" нардепка Ганна Скороход у відповідь на звинувачення голови фракції Давида Арахамії в тому, що нібито вона пропонувала нардепам хабар, заявила: депутати отримують зарплати по $5 тисяч у конвертах.
Скороход заявила, що "слуги" отримують зарплати по $5 тисяч у конвертах sluga-narodu.com

"Які хабарі? Мені зараз розповіли, що я пропонувала по $3000. Тут зарплати по $5000 у конвертах. А ви говорите по 3000 за рішення в комітеті. Ви самі бачили і зафіксовані були випадки передачі конвертів і всього іншого. Ви самі все це знаєте", передає LB.ua.

Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що нардепів Ганну Скороход і Антона Полякова виключили з фракції СН за неголосування за ті законопроєкти, щодо яких є загальне рішення фракції.

Нагадаємо, що Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко поговорив відеозв’язком з так званим главою "ДНР" Денисом Пушиліним у програмі "Велика гра" на "Першому каналі" Росії.

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15 11 2019 15:20
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