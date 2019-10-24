Депутат від "Слуги народу" поговорив з ватажком "ДНР" Пушиліним в ефірі російського телеканалу
Між ними відбулася словесна перепалка. Пушилін закликав не виставляти Росію стороною конфлікту і обурився тим, що українська влада "зважає на радикальну меншість", повідомляє "Громадське".
Шевченко відповів, що риторика Пушиліна «нічим не відрізняється від риторики наших радикалів і націоналістів».
"Давайте знаходити спільну мову", - запропонував депутат і закликав шукати компроміси.
Він також спробував заявили про російську агресію в Україні, але ведучі шоу одразу почали заперечувати присутність російських військ на Донбасі.
"Не дай вам бог, щоб російські війська справді були введені, бо навряд хтось взагалі насмілиться стріляти в них. Цього нікому не рекомендується робити. Тому те, що там відбувається, відбувається без російських військ", - сказав ведучий.
Шевченко відповів, що на сьогодні українська армія вже не та, яка була у 2014-му, і ті, хто стрілятиме в неї, також відчує відсіч.
Коментуючи свою появу на російському телебаченні, Шевченко написав у Facebook, що свідомо погодився взяти участь в програмі на російському каналі й виступав для жителів непідконтрольною території Донбасу.
"Так, я вважаю, що потрібно ходити, говорити, доводити й відстоювати позицію по відновленню миру в Україні, навіть на російське телебачення... Так, я вважаю, що мільйони, які живуть по той бік розмежування, - українці і саме до них було моє звернення до мирних жителях Донбасу. До тих, хто розуміє - Україна буде єдиною", -наголосив депутат.
Шевченко додав, що частину його слів з ефіру вирізали. Водночас він переконаний, що йому вдалося «пояснити багатьом, що з Україною не вийде розмовляти методом ультиматумів, цього не буде ніколи».
"Компроміси і переговори неминучі. Чим швидше почнеться цей процес, тим швидше Україна перейде до мирного життя. І для Росії це єдиний шанс встановити відносини з Україною. Цей шанс дуже крихкий. Це сьогодні найголовніше завдання для всіх нас", - зазначив Шевченко.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнко заявив, що колеги не рекомендували Шевченку спілкуватися з російським телеканалом, але "заборони на рівні фракції не було".
"Чи була у нас заборона на рівні фракції з кимось спілкуватися або не спілкуватися? Не було. Чи була рекомендація Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була. Він питав, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити", - сказав Корнієнко під час брифінгу в Києві, додавши, що сьогодні фракція вирішуватиме, що робити в цій ситуації.
Він також зауважив, що фракція не може позбавити Шевченка мандата, бо його обрали по мажоритарному округу.
Нагадаємо, що фракція "Слуги народу" у понеділок обговорить скандал з підкупом нардепів.
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