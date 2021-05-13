Слідчі назвали основну причину падіння АН-26 біля Чугуєва

Екіпаж злетів із цієї поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака

"Самою основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом", - сказав Приймачок на брифінгу.

Основною причиною падіння літака АН-26 біля Чугуєва Харківської області у вересні 2020 року, внаслідок якого загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника слідчого відділу Державного бюро розслідувань України Вадим Приймачок.

"Самою основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом. Такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що, фактично, призвело до того, що під час заходу на останній зліт, коли була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно", - сказав Приймачок на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, екіпаж злетів із цієї поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака.

"Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - зазначив Приймачок.

Як повідомлялося, 25 вересня близько 20:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася авіакатастрофа. Під час планових навчальних польотів впав і загорівся військовий літак марки АН-26, який здійснював посадку на аеродромі військової частини в місті Чугуєві Харківської області. На борту перебували 27 осіб (20 курсантів і сім офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗС України ім. Кожедуба). 26 людей загинули, вижив один курсант.

За фактом авіакатастрофи було розпочато кримінальне провадження за ст.416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки).

6 травня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив, що правоохоронці завершили розслідування кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака АН-26 біля Чугуєва.

Шестеро військовослужбовців - командувач Повітряних сил Збройних сил України, колишній командир військової частини А4104 та два його заступники, колишній керівник польотами на аеродромі "Чугуїв" і на той час виконувач обов'язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба - підозрюються в незабезпеченні безпеки польотів на ввірених їм напрямках, порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також халатному ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України).

Нагадаємо, що командувач Повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов прокоментував вручену йому 18 грудня підозру у справі катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.