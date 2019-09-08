"Слуга народу" показала список комітетів, які хоче лишити в Раді

"Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії "Слуга Народу" запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х"

Партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.

"Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії "Слуга Народу" запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х", повідомляє народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет з питань бюджетних відносин.

3. Комітет з питань економічного розвитку.

4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

7. Комітет з питань цифрової трансформації.

8. Комітет з питань правової політики.

9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.

10. Комітет з питань антикорупційної політики.

11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.

12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

13. Комітет з питань інфраструктури.

14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

16. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

18. Комітет з питань свободи слова.

19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

22. Комітет з питань соціальної політики.

Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Вони будуть включені в інші комітети.

Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.

Нагадаємо, що раніше партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х. Разумков запропонував колегам із інших політичних обміркувати це до понеділка і обговорити на підготовчій групі 12 серпня.