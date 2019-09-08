"Слуга народу" пропонує зменшити кількість комітетів у новій Раді

"Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити до 22 комітетів плюс комісія з питань приватизації"

Партія "Слуга народу" пропонує зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Разумков запропонував колегам із інших політичних сил понеділка обміркувати це до понеділка і обговорити на підготовчій групі 12 серпня о 16:00, повідомляє УП.

"Сьогодні у нас 27 комітетів плюс комісія з приватизації. Ми пропонуємо зменшити до 22 комітетів плюс комісія з питань приватизації. Ми пропонуємо, ми надішлемо пропозиції (щодо назв та профілю комітетів – ред.) і будемо чекати від вас пропозицій, які пропонується обговорити на наступній зустрічі", - повідомляє голова партії Дмитро Разумков.

Ірина Геращенко пообіцяла, що "Європейська справедливість" надасть свої пропозиції, а також попросила особливий статус для євроінтеграційного комітету.

Крім того, народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.

"Якщо будемо бачити, що виникають труднощі, в подальшому повернемося до цього питання", – запропонував Разумков перед голосуванням за це питання.

Додамо, що перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.